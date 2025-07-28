ФСБ задержала трех агентов Киева, планировавших поджоги на Кубани

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Российские спецслужбы вместе с правоохранителями задержали двух россиян и одного уроженца Средней Азии, которые собирались по заданию украинских спецслужб поджечь транспортную инфраструктуру и объекты связи в Краснодарском крае. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, россияне 1992 и 1996 годов рождения вместе с выходцем одного из государств Центральной Азии 1998 года рождения с помощью телеграм-канала вели переписку с куратором для получения денежных средств. В результате по его заданию злоумышленники попытались поджечь релейный шкаф, который обеспечивает работу железнодорожного оборудования.

Кроме того, силовики выяснили, что задержанные готовили поджог объекта одного из российских сотовых операторов, что привело бы к прекращению предоставления услуг связи большому числу абонентов.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о теракте и покушении на диверсию. В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы активно вовлекают россиян в противоправную деятельность через интернет-пространство, в том числе с помощью соцсетей и мессенджеров.

Ранее в Крыму был задержан агент военной разведки Украины. По данным ФСБ России, мужчина инициативно вступил в ряды украинской подпольной организации, признанной международной террористической организацией.

По заданию куратора злоумышленник подготовил материалы, а после осуществил видеосъемку антироссийского агитационно-пропагандистского фильма на территории Севастополя. Возбуждено уголовное дело. Суд арестовал злоумышленника.

