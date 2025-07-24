Пятеро фигурантов дела о теракте на Крымском мосту объявлены в розыск

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Пять человек объявлены в розыск по делу о теракте на Крымском мосту, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

Глава СК подчеркнул, что за подготовку и организацию теракта отвечала Служба безопасности Украины (СБУ) под руководством председателя ведомства СБУ Василия Малюка. Среди участников группы, сформированной за границей, – граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач и Сергей Андрейченко и граждане Грузии Леван Бенашвили и Александр Инасаридзе.

Помимо них, в группу входили перевозчики взрывного устройства в Россию. Против всех них заочно выдвинуты обвинения в совершении теракта, незаконном обороте и контрабанде взрывных устройств, подчеркнул Бастрыкин.

Следователи предполагают, что упомянутая группа была создана в 2022 году Малюком и неустановленными лицами. Глава СБУ вместе с соучастниками организовал изготовление взрывного устройства на территории Украины.

Замаскированное под груз полиэтиленовой строительной пленки, устройство было доставлено фигурантами на Крымский мост с помощью грузового автомобиля, за рулем которого находился мужчина, не подозревающий о планах злоумышленников.

Подрыв данного транспортного средства произошел 8 октября 2022 года. В результате погибли 4 человека, также были разрушены 2 автомобильных пролета.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о терроризме. ФСБ России задержала 8 причастных.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Свою вину они не признали.