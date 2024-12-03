Прокуратура направила в суд дело восьми обвиняемых во взрыве на Крымском мосту

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело восьми обвиняемых в причастности к теракту на Крымском мосту передано в суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Так, утверждено обвинительное заключение по делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна.

Все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт") и частью 4 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Соломко и Терчаняну также предъявлено обвинение по части 3 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда взрывных устройств").

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября 2022 года. В результате теракта погибли три человека, также были разрушены два автомобильных пролета.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о терроризме. Ответственность за подготовку и осуществление теракта Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины.

ФСБ России 12 октября задержала 8 причастных к теракту на Крымском мосту. По данным ведомства, организатором теракта является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Так, для переправки взрывчатки были задействованы граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян. Маршрут передвижения груза контролировал представлявшийся Иваном Ивановичем. Он использовал для координации виртуальный анонимный номер, а также зарегистрированный на гражданина Украины Сергея Андрейченко.