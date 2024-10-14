Граждане Грузии и Украины объявлены в розыск по делу о теракте на Крымском мосту

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Гражданин Грузии Александр Инасаридзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко, которых подозревают в подрыве Крымского моста в 2022 году, объявлены в межгосударственный розыск. Это следует из материалов дела, передает ТАСС.

Инасаридзе и Андрейченко обвиняют в теракте, повлекшем смерть человека, а также в незаконном приобретении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, гражданину Грузии предъявили обвинение в контрабанде взрывчатых веществ.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября 2022 года. В результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Ответственность за подготовку и осуществление теракта Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины.

ФСБ России 12 октября задержала 8 причастных к теракту на Крымском мосту. По данным ведомства, организатором теракта является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Так, для переправки взрывчатки были задействованы граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян. Маршрут передвижения груза контролировал представлявшийся Иваном Ивановичем, он использовал для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в Сети, так и зарегистрированный на гражданина Украины Сергея Андрейченко.

В конце марта суд заочно арестовал Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту. По этому же делу был заочно арестован глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. Его обвиняют по статье "Террористический акт".

