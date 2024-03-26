Суд заочно арестовал гражданина Грузии по делу о теракте на Крымском мосту

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Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Собеседница агентства уточнила, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее суд по этому же делу заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Его обвиняют по статье "Террористический акт".

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что всех диверсантов, совершивших теракты в республике, задержали на полуострове. По его словам, в Крыму диверсантов ожидает только строгое наказание.