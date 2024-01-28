В Крыму задержали всех совершивших теракты диверсантов – глава республики Аксенов

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Всех диверсантов, совершивших теракты в Крыму, задержали на полуострове. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил в эфире телерадиокомпании "Вести-Крым".

"Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения", – подчеркнул он.

По словам Аксенова, в Крыму диверсантов ожидает только строгое наказание. В 2022 и 2023 годах в республике было совершено несколько диверсией на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Киев усилит диверсии против РФ в следующем году. По его данным, целями могут быть объекты материально-технического снабжения. В частности, одними из приоритетов станут Крым и Черное море.

До этого Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост от имени Киева. По его словам, мост уже попадал под теракты. Он отметил, что подрывы происходили при помощи морских беспилотников Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.

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