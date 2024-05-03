"Ъ": для взрыва Крымского моста в 2022 году применили СВУ мощностью 10 тонн тротила

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Для подрыва Крымского моста в октябре 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) использовала самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. Об этом со ссылкой на выводы взрывотехнической экспертизы пишет "Коммерсант".

"В качестве основного заряда, согласно выводам экспертов, использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы", – указано в сообщении.

Самодельная бомба якобы была камуфлирована под полиэтиленовой пленкой толщиной 0,1 миллиметра, плотный слой которой также стал оболочкой устройства. Мощность взрывного устройства, по данным экспертов, составила около 10 тонн в тротиловом эквиваленте. Детонатор, также скрытый под пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора "в момент прохождения заранее заданной точки маршрута", следует из экспертизы.

Следователи считают, что за организацией взрыва стоял председатель СБУ Василий Малюк. Дело ведется управлением по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления СК, расследование завершено.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября 2022 года, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

Ответственность за подготовку и осуществление теракта президент России Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины.