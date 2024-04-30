Кирби отказался признавать, что Россия сбила шесть ракет ATACMS, выпущенных ВСУ

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отказался подтверждать сообщения о том, что ВС РФ сбили шесть украинских ракет ATACMS производства США. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты", – заявил он в ответ на вопрос журналистов об уничтожении ракет ATACMS.

Кирби при этом не привел никаких доказательств, а также уклонился от вопроса о том, сколько именно таких ракет было передано Украине.

В ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку атаки Крыма ракетами ATACMS. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимира Рогова, над Джанкоем и Севастополем сработала система противовоздушной обороны.

Минобороны РФ в телеграм-канале впоследствии подтвердило, что ВС России за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.