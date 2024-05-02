Песков прокомментировал новые угрозы Украины нанести удар по Крымскому мосту

Фото: kremlin.ru

Намеки Украины касаемо уничтожения Крымского моста не являются новостью, так как они были уже и раньше, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет "Газета.ру".

"Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать свою террористическую деятельность", – заявил Песков.

Так он отреагировал на недавнюю публикацию постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, который в своем сообщении в соцсети X сделал намек на уничтожение моста. На его коллаже с изображением "шести основных типов мостов на 2024 год" под надписью "Керченские мосты" обозначена пустота.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik указал, что, несмотря на свою высокую должность, украинский постпред давно зарекомендовал себя как "дегуманизированный ублюдок".

"Вообще удивительно, что украинский дипломат на протяжении своей карьеры в организации, которая призвана стабилизировать конфликты в мире, разжигает вражду, множит русофобию и антикрымскую риторику", – прокомментировал он.

По его данным, Кислица ведет себя так, потому что ему "спустили" рекомендации от его прямого начальства, которому нужны такие заявления и публикации в СМИ на тему нанесения урона Крыму, а также его гражданской инфраструктуре и населению.

Мезюхо уточнил, что его печалит тот факт, что руководство ООН в лице различных служб и генсека организации Антониу Гутерриша проигнорируют данную выходку и не осудят ее. По его словам, тем самым они еще раз покажут свою "беззубость" и предвзятость к РФ.

Ранее председатель комитета парламента Крыма по народной дипломатии Юрий Гемпель, комментируя намек Кислицы, назвал это "оскалом террористов". Он отметил, что киевский режим развалил Украину и теперь желает разрушить объекты соседей.