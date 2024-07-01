Поддержавший теракт на Крымском мосту бренд Lamel возобновил продажи в РФ

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Продукция британского косметического бренда с украинскими корнями Lamel, который в 2022 году поддержал теракт на Крымском мосту, снова появилась на российских маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, на OZON по соответствующему запросу представлены позиции от индивидуальных предпринимателей и магазинов. Такая же ситуация сложилась на Wildberries и "Яндекс Маркете". При этом продавцы в основном обещают доставку с 5 июля, однако некоторые товары могут привезти "завтра" и "послезавтра", указано в материале.

В магазинах "Рив Гош", "Лэтуаль" и "Золотое яблоко" товаров этого бренда в ассортименте по-прежнему нет.

Грузовик подорвался на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. В результате происшествия погибли четыре человека.

На следующий день бренд Lamel опубликовал несколько постов, высмеивающих взрыв и последовавший пожар на Крымском мосту. После этого официальный сайт бренда стал в РФ недоступен, а отечественные косметические магазины "Рив Гош", "Лэтуаль" и "Золотое яблоко" убрали продукцию британской компании из продажи. Также товары Lamel пропали с крупных онлайн-площадок.

