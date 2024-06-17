Спикер ВМС Украины: Крымский мост уже не имеет военного значения

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Крымский мост больше не имеет огромной значимости для украинских военных, так как его уничтожение даст уже не тот эффект. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в интервью украинским СМИ.

По его словам, мост практически не используется для военной логистики, поэтому он утратил свою важность.

"Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Он уже не имеет прежнего тактически-стратегического значения после тех повреждений, которые получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов", – цитирует Плетенчука Life.ru.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ВС РФ отразили 29 мая массированную атаку на Крымский мост. По его словам, украинские военные выпустили порядка 10 ракет ATACMS в сторону объекта с подлетным временем менее двух минут. Благодаря отражению атаки удалось спасти сотни жизней, добавил он.

При этом первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что ВС РФ стали тщательнее оборонять мост, чем раньше. Он уточнил, что этот объект и дальше будет "лакомой" целью для ВСУ, так как мост является символом экономической несостоятельности Украины.

