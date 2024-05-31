Депутат Журавлев: защитники РФ обороняют Крымский мост гораздо тщательнее, чем раньше

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Вооруженные силы Российской Федерации после предыдущих атак на Крымский мост сделали выводы и обороняют объект куда лучше, чем раньше. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").

"В Киеве бесятся, называют мост миражом, нарисованной на компьютере картинкой, – было и такое – а потом в бессильной злобе начинают единственное, что умеют, – операцию по уничтожению. Причем и здесь опять фиаско", – добавил он.

Журавлев заявил, что Крымский мост продолжит быть для украинских военных "лакомой" целью, поскольку данный объект является символом экономической несостоятельности Украины. Он напомнил, что за последние 20 лет в Крыму киевские власти не сделали ничего, а после действий российской стороны в регионе внезапно появилась новая логистика.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ВС РФ отразили 29 мая массированную атаку на Крымский мост. По его словам, украинские военные выпустили порядка 10 ракет ATACMS в сторону объекта с подлетным временем менее двух минут. Благодаря отражению атаки удалось спасти сотни жизней, добавил Белоусов.

