ЧП на Крымском мосту. Что известно

Ранним утром 8 октября в СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о пожаре на Крымском мосту. Позже выяснилось, что там взорвалась фура. Это привело к частичному обрушению автомобильной части моста и возгоранию топливных цистерн проходящего мимо железнодорожного состава. Что известно о ЧП на мосту – в материале Москвы 24.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Подрыв грузовика

Инцидент произошел 8 октября примерно в 06:00 по московскому времени. Пресс-служба Крымской железной дороги сообщила, что на ж/д путях Крымского моста загорелась топливная цистерна грузового поезда. После этого часть состава вывели на станцию Керчь.

Позднее выяснилось, что горела вовсе не одна цистерна, а семь. В Национальном антитеррористическом комитете причиной ЧП назвали подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание топливных цистерн железнодорожного состава. Он же привел к частичному обрушению двух пролетов автомобильной части моста.

Видео: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Ликвидировать открытое горение топливных цистерн поезда спасателям удалось примерно к десяти утра. В тушении были задействованы два вертолета Ми-8. После этого началось обследование конструкций моста. В нем были задействованы водолазы, а также диагностический комплекс "Струна-П". Страховщики полагают, что ущерб сооружению можно оценить в 200–500 миллионов рублей.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве сообщили, что в результате взрыва погибли как минимум три человека. Также там смогли установить данные подорванной фуры и ее владельца. Им оказался житель Кубани. По месту его жительства был организован обыск. Позже появилось обращение предполагаемого владельца грузовика Самира Юсубова. Он утверждает, что к случившемуся никакого отношения не имеет, а автомобиль использовался его дядей.



Ситуация на полуострове

Инцидент привел к нарушению транспортного сообщения с полуостровом. Движение по мосту было полностью перекрыто, однако судоходство в Керченском проливе не прекращалось. В течение дня планировалось запустить паромное сообщение, позже делать это передумали из-за неблагоприятных погодных условий. Запуск паромов перенесли на утро 9 октября.

Восстановить автомобильное движение удалось в этот же день. Легковые машины и автобусы поехали по мосту после 16:00 по московскому времени. При этом была введена процедура полного досмотра транспортных средств. Для грузовых автомобилей мост остался закрыт – для них будет запущен паром "Керчь-2". Также было возобновлено железнодорожное сообщение. Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву и Санкт-Петербург после 17:00.

Движение по Крымскому мосту возобновили – власти

На фоне проблем с транспортом крымчане начали скупать продукты и топливо. Телеграм-каналы публиковали видео с очередями на местных заправках и в магазинах. В связи с этим губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об ограничении продажи бензина и бакалеи в городе, в частности речь шла о запрете на продажу бензина в канистры. После полудня все ограничения были сняты.

Между тем советник главы Крыма Олег Крючков подчеркивал, что никаких ограничений на продажу товаров в регионе не вводится. В Минпромторге РФ заявили, что регион полностью обеспечен товарами первой необходимости, товарные запасы находятся на достаточном уровне. То же касается запасов топлива – его будут подвозить с материковой части России.

Реакция властей

В первые часы после взрыва доклады по ситуации Владимиру Путину представили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков и министр транспорта Виталий Савельев, а также главы силовых структур. Президент поручил организовать правительственную комиссию в связи с ЧП.

Чуть позже Мишустин подписал соответствующее распоряжение. В состав комиссии вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота и других ведомств, а также главы Краснодарского края и Крыма. Главой комиссии назначен вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Фото: ТАСС/Моя Феодосия

Глава крымского парламента Владимир Константинов возложил ответственность за взрыв на Украину. Он отметил, что за 23 года Киев не смог построить на полуострове ничего достойного.

"Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста – сумели. В этом – вся суть киевского режима и украинского государства", – заявил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания представителей Киева после ЧП, заявила о террористической сущности украинской власти.

"Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что ответ на взрыв на Крымском мосту должен быть жестким.

"Если подтвердится украинский след в ЧП на Крымском мосту, последствия будут неотвратимыми. Ответ должен быть жесткий, но не обязательно в лоб. У России большой опыт борьбы с террористами, это должны очень хорошо понимать и те, кто использует их методы", – написал он.

По его словам, взрыв на Крымском мосту является "не просто ЧП – это возможный акт гостерроризма, которому аплодируют в европейских столицах".

Фото: телеграм-канал "Следком"

О том, что за инцидентом на Крымском мосту может стоять Киев, предполагают не только в России, но и за рубежом. Сразу несколько иностранных изданий, в том числе украинские СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что ко взрыву причастны сотрудники Службы безопасности Украины. Пресс-служба СБУ отказалась комментировать эту информацию.

Однако, несмотря на отсутствие комментария СБУ, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил представителей украинского спецназа с успешным подрывом переправы. В то же время он уточнил, что лишь предполагает их причастность к случившемуся. В МИД РФ сравнили противоречивое высказывание эстонского министра с реакцией бывшего главы МИД Польши, который поблагодарил США за подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

"Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки – преступная логика круговой порукой связала натовские режимы", – написала Мария Захарова.

Влияние на туризм

Проблемы с транспортным сообщением поставили под угрозу туристическую отрасль полуострова. В первые часы после взрыва было были отменены все поезда, направляющиеся в Крым и из него. Также в РЖД приостановили продажу билетов. То же касается билетов на автобусы. К вечеру железнодорожное сообщение было полностью восстановлено, а компания "Гранд Сервис Экспресс" начала продавать билеты на 9 октября на поезда из Крыма в Москву в обе стороны.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

По данным АТОР, на полуострове может оставаться больше 50 тысяч туристов. В Ростуризме им рекомендуют продлевать брони, если выезд запланирован в эти выходные. Те же, кто только собирался поехать в Крым, смогут изменить направление или сроки поездки, заявили в ведомстве. А для путешествующих самостоятельно на подъездах к Крымскому мосту организовали пункты обогрева и питания. Со стороны Кубани для автомобилистов организовано 650 парковочных мест.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил принять необходимые меры поддержки туристов, находящихся в Крыму. В частности, организовать их вывоз, оценить ущерб для туристической отрасли региона и разработать при необходимости меры поддержки туристических организаций. Кроме того Ростуризмом совместно с Минцифры уже организована круглосуточная горячая линия по телефону 8 (800) 707-97-41.

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