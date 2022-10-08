10:18Происшествия
В экстренных службах сообщили о ликвидации открытого горения на Крымском мосту
Фото: телеграм-канал SHOT
Открытое горение топливных цистерн после подрыва автомобиля на Крымском мосту ликвидировано, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренный службы.
"На данный момент можно говорить о ликвидации открытого горения. Сейчас ведется дотушивание", – отметил собеседник агентства.
Как отметили в МЧС, пожар на железнодорожном составе Крымского моста был потушен.
В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в настоящее время ведется обследование повреждений моста, после которого будет возможность говорить о сроках восстановления.
Ранее в пресс-службе Крымской железной дороги сообщили, что в хвосте грузового поезда произошло на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны.
Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе не перекрывалось в связи с инцидентом. В то время как движение по Крымскому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.
Позже в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.
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