В экстренных службах сообщили о ликвидации открытого горения на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал SHOT

Открытое горение топливных цистерн после подрыва автомобиля на Крымском мосту ликвидировано, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренный службы.

"На данный момент можно говорить о ликвидации открытого горения. Сейчас ведется дотушивание", – отметил собеседник агентства.

Как отметили в МЧС, пожар на железнодорожном составе Крымского моста был потушен.

В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в настоящее время ведется обследование повреждений моста, после которого будет возможность говорить о сроках восстановления.

Ранее в пресс-службе Крымской железной дороги сообщили, что в хвосте грузового поезда произошло на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе не перекрывалось в связи с инцидентом. В то время как движение по Крымскому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.

Позже в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

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