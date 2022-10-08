Власти Севастополя заявили о снятии ограничений на продажу продуктов питания и топлива

Фото: телеграм-канал Baza

Ограничения на реализацию продуктов и топлива сняты в Севастополе, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"Все ограничения на продажу продуктов и топлива снимаем. Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории. Никакого дефицита нет и не будет", – написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что прокуратура будет следить за попытками спекуляций и уровнем цен и пресекать подобные вещи.

Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе будет ограничена продажа бензина и бакалеи – до трех килограмм или трех пачек продуктов в одни руки.

Он также подчеркнул, что бензин в канистры отпускаться не будет.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло. По данным Национального антитеррористического комитета причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля.

Там уточнили, что это привело к возгоранию семи цистерн, а также обрушению двух автомобильных пролетов моста. При этом, как отмечают власти Крыма, никто из людей не пострадал.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на инцидент, не перекрывалось. В то время как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.



Движение машин и поездов приостановили на Крымскому мосту

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