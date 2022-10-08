Страховщики оценили ущерб от ЧП на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал SHOT

Ущерб от полученных повреждений в результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту оценивается на сумму от 200 до 500 миллионов рублей, заявили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

"ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200–500 миллионов рублей. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется", – отметили РИА Новости в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Крымской железной дороги сообщили, что в хвосте грузового поезда произошло на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе не перекрывалось в связи с инцидентом. В то время как движение по Крымскому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.

Позже в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!