В МИД РФ прокомментировали слова министра иностранных дел Эстонии о ЧП на Крымском мосту

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Преступная логика связала режимы НАТО круговой порукой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявления главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о взрыве на Крымском мосту.

"Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки – преступная логика круговой порукой связала натовские режимы", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее Урмас Рейнсалу поздравил представителей украинского спецназа в связи со взрывом на Крымском мосту, предположив, что за инцидентом стоит Украина.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло. По данным Национального антитеррористического комитета причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля.

Там уточнили, что это привело к возгоранию семи цистерн, а также обрушению двух автомобильных пролетов моста. Позже в СК РФ сообщили о трех погибших в результате инцидента.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на инцидент, не перекрывалось. В то время как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.



На Крымском мосту загорелись цистерны с топливом в хвосте поезда

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