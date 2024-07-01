Очередь к Крымскому мосту с обеих сторон превысила тысячу машин

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Общее количество машин в очереди к досмотровому пункту на Крымском мосту с обеих сторон превысило тысячу, при этом со стороны Кубани их в 5,5 раза больше, сообщается в телеграм-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Так, к 9 утра понедельника в очереди со стороны Тамани находится 913 автомобилей, со стороны Керчи – 165. Время ожидания в очереди со стороны Тамани составляет около трех часов. При этом сообщений о перекрытии движения на мосту ночью не поступало.

Накануне министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что количество постов досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма увеличили для устранения затора, который начал расти еще днем. Он отметил, что затор будет устранен. На тот момент в очереди со стороны Кубани стояло почти 600 машин, со стороны Крыма – около 250.

Ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост больше не имеет огромной значимости для украинских военных, так как его уничтожение даст уже не тот эффект. По его словам, мост практически не используется для военной логистики, поэтому он утратил свою важность.

