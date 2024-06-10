Движение авто возобновили по Крымскому мосту

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение авто восстановили на Крымском мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.

Таким образом, движение на мосту было перекрыто в течение примерно 45 минут. О причинах приостановки движения не сообщается.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон разрешил Вооруженным силам Украины использовать британское оружие для атак по Крыму.

До этого СМИ писали, что для подрыва Крымского моста в октябре 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) использовала самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.