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01:34

Транспорт

Движение автотранспорта временно перекрыто на Крымском мосту

Фото: 123RF/hennessfotographer

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее движение авто по Крымскому мосту было временно перекрыто в ночь на 7 июня. Спустя примерно час дорогу вновь открыли для водителей. О причинах приостановки движения не сообщалось.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что войска РФ после предыдущих атак на Крымский мост сделали выводы и обороняют объект куда лучше, чем раньше.

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