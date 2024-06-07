Движение авто возобновили по Крымскому мосту

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Движение авто восстановлено по Крымскому мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Движение было возобновлено в 03:45 по московскому времени. Таким образом, Крымский мост был перекрыт для автомобилей чуть больше часа.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон разрешил Вооруженным силам Украины использовать британское оружие для атак по Крыму.

До этого СМИ писали о том, что для подрыва Крымского моста в октябре 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) использовала самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.