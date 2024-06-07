Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: 123RF/hennessfotographer

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Вооруженные силы России отразили 29 мая массированную атаку на Крымский мост. По его словам, украинские военные выпустили порядка 10 ракет ATACMS в сторону Крымского моста с подлетным временем менее двух минут.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что войска РФ после предыдущих атак на Крымский мост сделали выводы и обороняют объект куда лучше, чем раньше.