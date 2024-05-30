Глава Крыма посоветовал украинским диверсантам заранее писать завещание

Фото: телеграм-канал "Аксёнов Z 82"

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал диверсантам, которых украинские спецслужбы засылают на полуостров, заранее писать завещание, сообщает RT.

По его словам, противнику в Крыму ничего не светит. Аксенов также подчеркнул, что Крым монолитен в части поддержки президента, вооруженных сил страны и правоохранительной системы.

"Противнику советую сюда засылать только тех, с кем уже попрощались, обменялись всеми бумагами, завещание написали и могут ехать", – заключил он.

Ранее ФСБ задержала пятерых жителей Крыма, работавших на военную разведку Украины и планировавших устроить серию терактов на железной дороге.

По информации спецслужб, диверсанты собирали и направляли Украине сведения о местах нахождения и передвижениях российской армии, а также о расположении средств противовоздушной обороны и топливно-энергетического комплекса, об организации охраны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств.

С помощью теракта на железнодорожных путях в разных районах Крыма они якобы планировали парализовать движение поездов, включая составы военного назначения. В ФСБ уточнили, что руководил диверсантами россиянин, который по итогу скончался в связи с детонацией взрывчатки во время ее извлечения из схрона. Остальных злоумышленников удалось арестовать.

