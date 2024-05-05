РИА Новости: ликвидированный в Ленобласти диверсант мог быть причастен к делу "Крокуса"

Фото: телеграм-канал SHOT

Ликвидированный в Ленобласти диверсант Николай Сурнов мог быть причастен к делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По информации агентства, мужчина покинул Россию сразу после объявления частичной мобилизации в 2022 году. Как рассказали источники, он уехал в Литву.

После теракта в концертном зале появились сведения якобы об одном из сбежавших фигурантов дела. Тогда глава подмосковного Чехова Михаил Собакин заявил о том, что в городе ввели сигнал "Сирена" для российских спецслужб. Сообщалось, что в регионе укрывается пособник террористов, причастный к теракту в "Крокусе".

По данным ФСБ РФ, Сурнов прибыл в Подмосковье из Литвы в марте 2024 года.

Как выяснили корреспонденты РИА Новости, Сурнов раньше был руководителем гаражного кооператива "Стрела-2" в Королеве. Члены организации опознали его по фотографии и сказали, что раньше он там работал механиком и специализировался на японских автомобилях.

О ликвидации диверсанта стало известно 3 мая. Тогда сообщалось, что мужчина приехал в РФ из Литвы для осуществления терактов на военных и энергетических объектах в Москве и Ленобласти. Правоохранители обнаружили и задержали Сурнова во время изъятия им схрона со средствами поражения для совершения теракта на топливном терминале в Ленинградской области. Однако при задержании он оказал вооруженное сопротивление, из-за чего и был нейтрализован.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта. Люди с оружием ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу спецслужбы задержали 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников и перечислившего им деньги.

Позднее стало известно, что 12-му фигуранту дела отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта.