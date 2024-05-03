ФСБ уничтожила прибывшего в РФ из Литвы диверсанта военной разведки Украины

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ФСБ уничтожила диверсанта украинской разведки, который приехал в Россию из Литвы для осуществления терактов на военных и энергетических объектах в Москве и Ленинградской области. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По информации спецслужб, гражданин России, являющийся членом запрещенной в России украинской террористической организации, по приказу Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) собирался совершить теракт на одном из объектов Минобороны РФ в Москве и в отношении одного из участников добровольческого батальона в Санкт-Петербурге.

Однако ФСБ удалось обнаружить и задержать диверсанта во время изъятия им схрона со средствами поражения для совершения теракта на топливном терминале в Ленинградской области.

"При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован", – добавили спецслужбы.

Во время осмотра его телефона выяснилось, что диверсант проходил минно-взрывную и стрелковую подготовку в Литве для совершения терактов на территории РФ и последующего участия в боевых действия на стороне ВСУ, уточнили в ФСБ.

Также из переписки с куратором стало известно о планах украинской террористической организации "искоренить все русское" в прибалтийских странах. Так, они планировали устроить теракт в православных церквях и в местах скопления русскоязычных граждан, например в кинотеатре в Риге, говорится в материале.

Ранее ФСБ задержала студентку одного из вузов ЛНР по подозрению в шпионаже в интересах ВСУ. По данным силовиков, она передала Киеву сведения о местоположении российских войск с помощью украинского канала в мессенджере Telegram. Девушка пояснила, что администратора канала интересовали не только военные автомобили, но и обстановка в городе в целом.

