Более тысячи авто скопилось с двух сторон Крымского моста

Фото: телеграм-канал Readovka

1 130 автомобилей находятся в очереди с двух сторон Крымского моста, сообщается в оперативном телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

По данным на 14 часов, в очереди со стороны Тамани находилось 810 автомобилей, срок ожидания здесь составит около 3 часов. В пробке со стороны Керчи расположено 320 транспортных средств, которые будут ждать еще около часа.

О заторе изначально сообщалось в 7 часов, когда со стороны Тамани скопилось 175 авто.

Ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост больше не имеет огромной значимости для украинских военных, так как его уничтожение даст уже не тот эффект. По его словам, мост практически не используется для военной логистики, поэтому он утратил свою важность.

