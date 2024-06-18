Автомобильное движение приостановлено на Крымском мосту

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Движение автотранспорта временно перекрыли на Крымском мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост больше не имеет огромной значимости для украинских военных, так как его уничтожение даст уже не тот эффект.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что войска РФ после предыдущих атак на Крымский мост сделали выводы и обороняют объект куда лучше, чем раньше.