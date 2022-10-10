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Российские магазины убрали бренд Lamel из ассортимента после поста о Крымском мосте
Фото: Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)/lamel.cosmetics
Отечественные косметические магазины убрали из своего ассортимента товары бренда Lamel после заявления компании о ситуации на Крымском мосту в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.
В воскресенье, 9 октября, компания выложила в одной из своих соцсетей фотографии огненных макияжей и назвала день ЧП на Крымском мосту праздничным днем хлопка. В ответ на это отечественные магазины убрали продукцию британской компании с продажи. Теперь бренд нельзя купить в сети "Золотое яблоко", "Рив Гош" и "Л’Этуаль".
Помимо этого, официальный сайт Lamel стал недоступен в РФ.
8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.
Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали по переправе после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после происшествия.
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