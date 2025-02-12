Подсудимые по делу о теракте на Крымском мосту не признали вину

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Подсудимые, которые проходят по делу о теракте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года, не признали свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Гасана Раджабова.

"Все восемь подсудимых вину не признают", – заявил Раджабов после первого слушания по существу, которое проходило в закрытом режиме в Южном окружном военном суде.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. В результате теракта погибли три человека, также были разрушены два автомобильных пролета.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о терроризме. Ответственность за подготовку и осуществление теракта Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины.

ФСБ России задержала 8 причастных к теракту на Крымском мосту. По данным ведомства, организатором теракта является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

В свою очередь, Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна.

Все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт") и частью 4 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Соломко и Терчаняну также предъявлено обвинение по части 3 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда взрывных устройств").