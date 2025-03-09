Депутат Ивлев ответил поговоркой на угрозы Киева атаковать Крымский мост

Фото: 123RF/komokvm

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев прокомментировал угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) атаковать Крымский мост. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Неижпапа в интервью зарубежным СМИ заявил, что в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост, упомянув поговорку "Бог любит троицу".

"Отвечу тоже русской поговоркой: "Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет". Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст", – сказал Ивлев.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года, где подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. В результате происшествия погибли четыре человека.

Еще один теракт на мосту случился 17 июля 2023 года в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Жертвами атаки стала семья из Белгородской области, мужчина и женщина погибли, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.

