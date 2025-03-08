Депутат Нестеренко: угрозы Киева ударить по Крымскому мосту – это агония

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Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал агонией и попыткой отвлечь внимание от проблем заявления командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), который угрожал нанести удар по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Неижпапа в интервью высказал угрозы в адрес РФ. По его словам, на Украине якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост. При этом военный упомянул поговорку "Бог любит троицу".

Нестеренко считает, что Киев не скрывает намерений продолжать террористические действия против гражданской инфраструктуры Крыма. Такие угрозы, уточнил он, традиционно фиксируются в преддверии туристического сезона.

Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В результате погибли три человека, также были разрушены два автомобильных пролета.

Возбуждено уголовное дело о терроризме. ФСБ России задержала восьмерых причастных.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Свою вину они не признали.