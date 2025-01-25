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Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту для тех, кто проезжает на территорию полуострова. Об этом заявил заместитель министра транспорта республики Александр Овдиенко в своем телеграм-канале.

Причиной для введения подобных мер стал указ Владимира Путина, согласно которому в Крыму и Краснодарском крае объявлен повышенный уровень реагирования. Кроме того, в регионах действует приказ антитеррористической комиссии о введении желтого уровня террористической угрозы.

"Пожалуйста, готовьте оригиналы документов для быстрого прохождения ручного досмотра. Также можно предъявить паспорт через приложение "Госуслуги", – попросил Овдиенко, предупредив, что спецслужбы проводят антитеррористические мероприятия.

Желтый уровень террористической опасности действует бессрочно в Крыму с апреля 2022 года. Это необходимо для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности республики и ее жителей.

Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, в Крыму усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.

