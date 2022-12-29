Высокий уровень террористической опасности продлили в ряде районов Крыма

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В ряде районов Крыма действие высокого уровня террористической опасности продлено до 21 января будущего года, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что желтый уровень террористической опасности объявлен с 20:00 6 января 2023 года до 20:00 21 января 2023 года.

Предупреждение распространяется на ряд муниципальных образований и объектов республики. Речь идет о территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.

Уровень террористической опасности продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, а также на территории госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Украина имеет право проводить военные операции в Крыму, поскольку полуостров принадлежит ей. При этом в США считают, что подобные действия могут привести к ухудшению конфликта между РФ и Украиной.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сознании людей началась операция по возвращению Крыма. Он также сообщил, что в случае начала подобного процесса об этом услышат все.



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