Постпред Крыма назвал заявление США по полуострову объявлением войны России

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Озвученная США позиция по Крыму является объявлением войны России. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

"Заявление Кирби (координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джона Кирби. – Прим. ред.) по Крыму – это объявление войны России, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками", – цитирует его РИА Новости.

По словам Мурадова, призыв к посягательству на полуостров со стороны Запада для жителей Крыма равнозначен началу боевых действий на территории Вашингтона.

Ранее Кирби заявил, что Украина имеет право проводить военные операции на территории Крыма, поскольку полуостров принадлежит ей. При этом, по его словам, подобные действия киевского правительства могут привести к ядерной эскалации между Россией и Украиной.



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