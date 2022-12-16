09:56Политика
Украина готова отказаться от "захвата" Крыма ради соглашения с Путиным – СМИ
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Украинские власти могут отказаться от "захвата" Крыма, чтобы достичь соглашения с Владимиром Путиным, сообщает The Financial Review.
Как отмечает издание, некоторые генералы из Украины считают основной целью их наступления не просто освобождение территорий, но и заключение с Путиным сделки.
Как считает газета, тактика, направленная на дипломатию, может побудить Киев отказаться от планов по наступлению на Крым.
Ранее журналист Самид Баша в статье для South China Morning Post порекомендовал Владимиру Зеленскому не пытаться вернуть утраченные территории.
По мнению представителя СМИ, требования украинского лидера являются невыполнимыми и Владимир Путин не пойдет на них. Поэтому Киеву следовало бы отказаться от своих претензий на новые субъекты РФ, чтобы достичь мира, считает журналист.
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