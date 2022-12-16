Белый дом заявил о признании за Украиной права проводить военные операции в Крыму

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Американские власти признают право Украины на проведение военных операций в Крыму. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"Крым – это Украина. И украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки", – цитирует его РИА Новости.

При этом Кирби не стал давать оценку сообщениям СМИ, связанным с предположениями США в возможностях Украины вернуть Крым военным путем в состав страны. Однако, по его словам, подобные попытки могут спровоцировать ядерную эскалацию.

До этого сообщалось, что Украина готова рассмотреть отказ от "захвата" Крыма после соглашения с Владимиром Путиным. Установление дипломатических взаимоотношений может предотвратить намерения Киева, считает издание.

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