Экс-госсекретарь США заявил о возможности решить конфликт на Украине путем переговоров

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Экс-госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил о наступлении момента для решения конфликта на Украине путем переговоров. Таким мнением он поделился в статье для издания The Spectator.

"Но подходит время для того, чтобы действовать с опорой на уже достигнутые стратегические изменения, интегрировав их в новую структуру с тем, чтобы достичь мира путем переговоров", – отметил политик.

По словам Киссинджера, разговор о нейтральном статусе Украины больше не может вестись, а мирный процесс должен способствовать созданию взаимоотношений между Украиной и НАТО в любой форме. При этом роль России как ведущей мировой державы не должна быть ослаблена.

Решение конфликта Киссинджер видит в отступлении РФ с занятых ею территорий, но не ДНР, ЛНР и Крыма. Переговоры о судьбе субъектов он предлагает начать после перемирия стран.

Политик также отметил, что путь дипломатии может оказаться тернистым и принести множество разочарований. По его мнению, в попытках достичь мира есть две составляющие: стремление добиться элементов безопасности и необходимость в актах примирения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности "новогоднего или рождественского перемирия" с Киевом. По словам представителя Кремля, подобных предложений не поступало. Подобная тема также не обсуждалась на политическом уровне.

При этом Генштаб ВСУ выступил против заключения временного перемирия с Россией на период новогодних праздников. Как высказался замначальника Главного оперативного управления ведомства Алексей Громов, "полное прекращение огня будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на земле".



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