05:57Политика
ЕС и НАТО скоро представят совместную декларацию по Украине – СМИ
Фото: depositphotos/ginasanders
Евросоюз и НАТО могут в скором времени обнародовать заявление с призывом России покинуть Украину. Об этом со ссылкой на документ сообщает издание Politico.
"Заявление <...> находилось в работе более года, но его публикация задерживалась из-за трений между Турцией и Кипром", – указано в материале издания со ссылкой на дипломатов.
Согласно проекту заявления, ЕС и НАТО обратятся с совместным призывом к России вывести войска с территории Украины и прекратить конфликт. При этом они пообещают полную поддержку Киеву.
Собеседники издания заявили, что окончательную версию документа представят либо на следующей неделе, либо в начале 2023 года.
Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм.
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