ЕС и НАТО скоро представят совместную декларацию по Украине – СМИ

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Евросоюз и НАТО могут в скором времени обнародовать заявление с призывом России покинуть Украину. Об этом со ссылкой на документ сообщает издание Politico.

"Заявление <...> находилось в работе более года, но его публикация задерживалась из-за трений между Турцией и Кипром", – указано в материале издания со ссылкой на дипломатов.

Согласно проекту заявления, ЕС и НАТО обратятся с совместным призывом к России вывести войска с территории Украины и прекратить конфликт. При этом они пообещают полную поддержку Киеву.

Собеседники издания заявили, что окончательную версию документа представят либо на следующей неделе, либо в начале 2023 года.

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм.

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