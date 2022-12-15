Глава офиса Зеленского назвал призывы к переговорам России и Украины смешными

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Призывать Москву и Киев к переговорам нет смысла, пока РФ не признает право Украины на существование как суверенного государства. Об этом в беседе с Economist сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров – это первое, что нужно сделать, прежде чем на Украине воцарится мир, является фундаментальной ошибкой", – сказал он.

По словам Ермака, перед началом переговоров необходимо выполнить ряд шагов. В список он включил обеспечение энергетической, продовольственной, ядерной, экологической безопасности, а также создание мер по предупреждению эскалации. Проведение переговоров с намерением завершить боевые действия, уточнил он, должно занять последнюю строчку в перечне условий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности "новогоднего или рождественского перемирия" с Киевом. По словам представителя Кремля, подобных предложений не поступало. Подобная тема также не обсуждалась на политическом уровне.

При этом Генштаб ВСУ выступил против заключения временного перемирия с Россией на период новогодних праздников. Как высказался замначальника Главного оперативного управления ведомства Алексей Громов, "полное прекращение огня будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на земле".

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