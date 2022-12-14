Экс-разведчица США призвала Байдена перестать разжигать конфликт на Украине

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Бывшая сотрудница разведки США Ребекка Коффлер призвала президента США Джозефа Байдена перестать разжигать конфликт на Украине. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.

Коффлер считает, что администрации президента Байдена необходимо приложить усилия для мирного урегулирования конфликта. Она заявляет, что достичь победы за 10 месяцев ни одной стороне не удалось, так что необходимо начинать переговоры.

Кроме того, экс-разведчица сообщила, что из-за масштабных поставок оружия на Украину, Тайвань не получит от США заявленный арсенал.

Ранее сообщалось, что США направят Киеву средства для укрепления ПВО и борьбы с БПЛА на 275 млн долларов. В рамках пакета помощи Киев также получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.

До этого заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон заявила, что отправка военной помощи на Украину усложняет мониторинг оружейных запасов США.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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