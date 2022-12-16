Аксенов прокомментировал новую резолюцию ООН по Крыму

Фото: kremlin.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал новую резолюцию ООН о правах человека в республике, за которую проголосовали 82 страны, филькиной грамотой.

"Лицемерное и позорное решение. Уверен, что все, кто голосовал за резолюцию, предложенную людоедским киевским режимом, отлично знают как о реальной ситуации в Крыму, так и о зверствах, которые на протяжении вот уже более восьми лет творят украинские нацисты", – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что жители Крыма не слышали от ООН и других международных организаций ни слова осуждения, когда киевские власти устраивали блокады, теракты и диверсии на полуострове.

По словам Аксенова, такие решения постепенно разрушают авторитет ООН.

Генассамблея ООН приняла подготовленную украинской стороной резолюцию, осуждающую якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму. Документ поддержали 82 страны, 80 воздержались и 13 проголосовали против.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За нее голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 государств. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.

В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал голосование по резолюции на спецсессии Генассамблеи ООН плохим итогом для организации. По его словам, это была явная "демократия под дулом пистолета" с откровенно нечестной игрой в сговоре с председателем.

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