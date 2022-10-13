Полянский назвал голосование по резолюции по Украине плохим итогом для ООН

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал голосование по антироссийской резолюции по Украине на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН плохим итогом для всемирной организации. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, это была явная "демократия под дулом пистолета" с откровенно нечестной игрой в сговоре с председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран.

Как уточняется, против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.

Владимир Путин подписал указ об опубликовании измененного текста основного закона РФ с учетом вхождения в состав России новых регионов 5 октября. С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.



ГА ООН проведет открытое голосование по резолюции в отношении референдумов в Донбассе

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