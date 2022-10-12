ГА ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР и двух областях

Фото: depositphotos/ognjen1234

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, передает РИА Новости.

За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран.

Как уточняется, против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.

Ранее ДНР, ЛНР Запорожскую и Херсонскую области внесли в перечень субъектов РФ, изложенный в российской Конституции. В статье 65 Конституции названия новых регионов России даются следующим образом – Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область.

Владимир Путин подписал указ об опубликовании измененного текста основного закона РФ с учетом вхождения в состав России новых регионов 5 октября. С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.



ГА ООН проведет открытое голосование по резолюции в отношении референдумов в Донбассе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!