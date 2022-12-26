В Крыму назвали планы Киева по захвату полуострова агрессивными и сумасшедшими

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Планы украинского правительства по захвату Крыма в 2023 году являются агрессивными и сумасшедшими. Такое мнение высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Их заявления не более чем агрессивный сумасшедший треп", – цитирует его РИА Новости.

Гемпель считает, что подобные намерения киевского правительства обречены. Преступные действия в отношении жителей Крыма, по его словам, будут наказаны.

Парламентарий также уточнил, что украинские власти ведут политику массового обмана и террора населения.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Украина имеет право проводить военные операции на территории полуострова, поскольку территория принадлежит ей. При этом в США считают, что подобные действия могут привести к ухудшению конфликта между РФ и Украиной.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сознании людей началась операция по возвращению Крыма. Он также сообщил, что в случае начала подобного процесса об этом услышат все.



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