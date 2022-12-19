Операция по наступлению на Крым "началась в сознании людей" – Зеленский

Фото: телеграм-канал "Zelenskiy / Official"

Операция по возвращению Крыма в состав Украины уже "началась в сознании людей". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я верю, что в сознании это отвоевывание уже началось, наша решимость и наша воля уже есть", – сказал он в интервью каналу LCI.

Зеленский уточнил, что если операция Киева по наступлению на Крым начнется, то об этом "все услышат". При этом украинский лидер заявил, что борьба будет тяжелой.

Ранее лидер Украины сообщал, что его призывают к переговорам с Россией. Зеленский подчеркнул, что не видит смысла в переговорах.

До этого украинский лидер сообщил, что, по его мнению, единственным способом закончить конфликт станет отвод российских сил на границы Украины по состоянию на 1991 год. Постпред Крыма Георгий Мурадов заявил, что подобные высказывания только придают России решимости, чтобы довести спецоперацию до победы.

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