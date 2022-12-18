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Украинские власти и ВСУ беспокоятся из-за повторной атаки ВС РФ по Киеву, которая может стать причиной старта переговоров на Западе. Об этом сообщает 19Fortyfive со ссылкой на ветерана греческой армии Ставроса Атламазоглу.

По его словам, новые атаки по критической инфраструктуре сильно ослабят Украину. Предполагаемое наступление на Киев может подтолкнуть украинские власти на переговоры по урегулированию ситуации, утверждает ветеран.

Он также заявил, что в результате нового удара союзники Владимира Зеленского на Западе, которые уже сильно устали от постоянных боевых действий, могут надавить на украинского лидера для начала переговоров с Россией.

До этого первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил мнение, что поставки американской стороной вооружений на Украину провоцируют прямой конфликт РФ и НАТО. По его мнению, особенно это касается ЗРК Patriot.

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