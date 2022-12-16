Пентагон прокомментировал возможную передачу ЗРК Patriot Киеву: "США не воюют с Россией"

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США не ведут войны с Россией и не собираются в нее вступать. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи", – приводят его слова РИА Новости.

Таким образом представитель Пентагона прокомментировал возможную передачу зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву. Он также подчеркнул, что США не позволят комментариям России диктовать то, какая оборонная помощь будет предоставлена Киеву.

Райдер также отметил, что Пентагону нечего анонсировать по поводу возможной передачи ЗРК Patriot Украине.

До этого первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что поставка США вооружений на Украину провоцируют прямой конфликт России и НАТО. По его словам, особенно это касается ЗРК Patriot.

Ранее в Пентагоне сообщили о расширении программы подготовки украинских военных. До 500 человек ежемесячно будут проходить обучение на военных объектах США в Европе.

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