Фото: ТАСС/Александр Щербак

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершить украинский конфликт. Мурадов заявил, что подобные высказывания придают России решимости, чтобы довести спецоперацию до победы.

Ранее Зеленский рассказал, что только отвод российских войск по состоянию на границы Украины по состоянию на 1991 год поможет завершить конфликт.

"Обещания Зеленского западным покровителям уничтожать и дальше свой народ лишь подтверждают, что без ликвидации нацистской гидры в лице киевского режима военные действия на Украине не завершатся. Это придает России лишь решимость доводить дело до конца, до победы", – приводят слова Мурадова РИА Новости.

Постпред подчеркнул, что Россия не даст никаких надежд "западным кукловодам, мечтающим о покорении России" на продолжение "бойни на украинском плацдарме войны против нашей страны".

По словам Мурадова, Зеленский зарабатывает на продолжающемся конфликте и без его продолжения ему никто платить не будет. Постпред подчеркнул, что считает диалог с нынешней киевской властью бессмысленным.

Ранее о том, что Зеленскому не нужен мир на Украине, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его мнению, после остановки конфликта Зеленскому придется ответить за развал страны и ее экономики, за огромные фронтовые потери и за нарушения минских соглашений.

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