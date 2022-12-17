Зеленскому не нужен мир на Украине – глава крымского парламента Константинов

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Зеленский – заложник войны и политический камикадзе. Остановка войны или любая форма мира для него равнозначна или физической, или политической смерти", – сказал Константинов.

Глава парламента подчеркнул, что Зеленскому после остановки конфликта придется отвечать за развал страны и ее экономики, за огромные фронтовые потери и за нарушения минских соглашений.

Константинов заявляет, что украинский политический режим фактически превратился в нацистскую диктатуру. Он считает, что единственным шансом на спасение для Зеленского является вечная война.

При этом он утверждает, что вести переговоров с Зеленским нельзя, так как любую отсрочку власти Киева используют для подготовки своих вооруженных сил.

"Гарантией мира может быть только наша полная и окончательная победа", – резюмировал Константинов.

Ранее Зеленский назвал условие окончания конфликта. По его мнению таковым станет отвод российских сил на границы Украины по состоянию на 1991 год.

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