Французский политик назвал поведение Зеленского безответственным безумием

Фото: Zuma/ТАСС

Французский политик, лидер движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо выступил с критикой в отношении слов президента Украины Владимира Зеленского об отказе вступить в дипломатические отношения с Россией.

"Это полное безумие и безответственность!" – написал Филиппо на своей странице в Twitter.

В своем обращении политик заявил о необходимости прекращения поставок вооружения Украине, поскольку страна продемонстрировала себя опасной и коррумпированной.

Ранее украинский лидер сообщил, что некоторые государства предприняли попытки призвать его к мирным переговорам с Россией. Однако, как сообщил Зеленский, он не видит предмета разговора. Он считает, что диалог с Москвой не принесет результата.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!